Met een waslijst aan aankopen die Microsoft in de afgelopen jaren heeft gedaan – en de overname van Activision Blizzard die nog moet volgen – heeft het Amerikaanse bedrijf een stevig portfolio aan studio’s die met regelmaat games kunnen leveren.

In de praktijk zit het echter toch iets anders in elkaar: als 2022 op z’n einde komt zal Microsoft dit jaar slechts één nieuwe game uit de stallen van Xbox Game Studios hebben uitgebracht en dat is Obsidians Pentiment. Die titel wordt weliswaar vergezeld door games als indie-titel As Dusk Falls en Grounded, maar echte first-party AAA-titels zullen dit jaar niet meer halen.

Nu heeft ook Phil Spencer erkend dat spelers lang hebben moeten wachten op first-party titels van Xbox. In gesprek met Same Brain zegt de topman dat ze de feedback van spelers luid en duidelijk horen en het gebrek aan first-party games is het eerste wat naar voren komt.

Spencer zegt dat de coronapandemie nog steeds een rol heeft gespeeld bij het uitstellen van games, maar hij beseft zich ook maar al te goed dat spelers in het platform investeren en daar graag goede games voor terug willen zien. Daarom doet hij ook een poging om spelers gerust te stellen en dat 2023 een fantastische line-up aan games heeft klaarstaan, zoals Bethesda’s Starfield en Arkane’s Redfall.

“But I look at 2023 and there’s a great line-up of games coming that I’m excited about. Getting our first real Xbox first-party games out of Bethesda, having them ship with Redfall and Starfield, will be a lot of fun.”