Obsidian Entertainment beleeft een druk najaar van 2022. Eind september lanceerde de ontwikkelaar immers de 1.0 versie van Grounded, nadat die titel al geruime tijd in early access te spelen was. In de tussentijd heeft de studio ook hard gewerkt aan een andere game die binnenkort moet verschijnen.

We hebben het natuurlijk over Pentiment en deze game staat gepland voor een release op 15 november. Die datum zal definitief gehaald worden, want Obsidian Entertainment heeft aangekondigd dat Pentiment goud is gegaan, wat betekent dat de ontwikkeling is afgerond. Er zal ongetwijfeld nog aan een update worden gewerkt, maar niets staan een release volgende maand nog in de weg.

Pentiment verschijnt op de genoemde datum voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game wordt vanaf de release ook aangeboden via Game Pass. Meer weten over Pentiment? Lees dan hier onze preview.