Preview | Pentiment – Eerder dit jaar kondigde Microsoft tijdens hun ‘E3’ showcase de wat kleinere game Pentiment aan. Een titel met een historisch uiterlijk dat je terugbrengt naar een periode vlak na de middeleeuwen. Dat het een unieke game betreft is direct aan de visuele stijl te zien en in aanloop naar de gamescom hebben we vorige week een presentatie van Pentiment bij mogen wonen. De game is ook op de beurs in Duitsland te spelen en als je niet naar de gamescom gaat, zal deze preview je meer zicht op de game geven.

Terug naar de zestiende eeuw

Iedereen die een beetje interesse heeft in geschiedenis, weet dat er de afgelopen 1000 jaar in Europa buitengewoon veel dingen gebeurd zijn. Denk aan koninkrijken die opkwamen en neergeslagen werd. Ook de katholieke invloed was groot, maar rond 1500 kwam hier verandering in, waardoor de protestantse stroming steeds meer overmacht kreeg. Dit leverde ook weer allerlei conflicten op en het kan fascinerend zijn om je daar eens in te verdiepen. Pentiment doet dat echter niet per se, maar vertelt een verhaal dat zich in die tijd afspeelt.

Je neemt namelijk de rol aan van Andreas Maler, een intelligente kerel die in een nare situatie terecht is gekomen. Tijdens het spel zul je een periode van 25 jaar overbruggen, waarbij je te maken krijgt met moorden, schandalen en meer. Veel meer details gaf de ontwikkelaar niet vrij, maar het gaat hier om een fictief verhaal dat zich afspeelt rond Hirsau Abbey (Zuid-Duitsland). Ondanks dat, is de game wel zo historisch accuraat mogelijk ingevuld. Dit zit hem dan in de locaties die je bezoekt, de mensen die je ontmoet en eventuele gebeurtenissen die zoal plaatsvinden.

Het is dus een mix van fictie met historie en dat zorgt voor een unieke ervaring. Althans, dat is de bedoeling. Qua gameplay is er sprake van een narratief avontuur dat wat RPG-elementen kent, die herkenbaar zijn voor de studio (Obsidian). De focus ligt echter primair op het exploreren van de wereld, het oplossen van vrij eenvoudige puzzels en het verhaal verder ontdekken gedurende de tijdspanne waarin het zich afspeelt. De RPG-elementen komen echter wel op subtiele wijze terug. Zo kies je bij aanvang van de game wat voor type karakter je precies hebt, wat zijn uitwerking ziet in hoe je op mensen reageert in dialogen. Of het daarbij blijft of uitgebreider is, is nog in nevelen gehuld.

Toegankelijk voor elke soort gamer

In plaats van een uitdagende game voor te schotelen kiest de ontwikkelaar voor een toegankelijke titel, zodat het spel gespeeld kan worden door alle leeftijden. Dit maakt ook dat de ‘puzzels’ vrij eenvoudig zijn. Zo werd er één gedemonstreerd, waarbij je simpelweg schilderijen op de juiste plek moet hangen. Niet echt ingewikkeld, maar alle puzzels passen goed in het verhaal en zorgen voor een afwisseling op de andere gameplay elementen. Sterker nog, de minigames die de game je presenteert zijn specifiek ontworpen om in de immersie te passen en niet om je uit te dagen.

Als het ware tracht Pentiment je een avontuur te presenteren waarin je geboeid het verhaal volgt. Ondertussen verken je omgevingen en krijg je minigames dan wel puzzels ter afwisseling gepresenteerd. Het klinkt zodoende als een zeer ontspannen ervaring en dat is ook wat de presentatie vooral liet doorschemeren, maar om daar meer concreet in te zijn zullen we het spel moeten spelen. Met dat gezegd, is er nog een ander belangrijk aspect dat met Pentiment gepaard gaat en dat is het visuele plaatje van het geheel. Daarmee doet de game zich echt van andere titels onderscheiden.

Unieke historische stijl

In alles zul je namelijk de historische stijl terugzien. Dit beperkt zich niet alleen tot de verschillende (historische) fonts die je kunt kiezen, ook de tekenstijl doet direct aan de stijl van 500 jaar terug denken. Daarmee komt de historische setting uitermate goed uit de verf, want het geeft Pentiment een unieke uitstraling. De inspiratie zit hem in deze vooral in de historische boeken en dit maakt ook dat je als het ware een verhaal in een boek beleeft. Dit komt naar voren als je het glossarium tevoorschijn haalt, die in de game bestaat uit allerlei aanvullende details.

Op dat moment schuift het beeld als het ware wat naar achter en zie je dat je in een boek zit. Rondom het kleinere beeld waarin de gameplay plaatsvindt, zul je nu toelichting kunnen vinden en dit kan je op elk moment naar voren halen. Worden er historische termen gebruikt? Met een druk op de knop schakel je over naar het alternatieve perspectief, waar via tekst de term nader wordt toegelicht. Ook gaat dat op voor de personages die je ontmoet, zodat je in bepaalde mate ook qua historische informatie er nog wat van opsteekt. Je zou kunnen stellen dat Pentiment op bepaalde vlakken in potentie zelfs een educatieve game kan zijn en dat is best tof.

Voorlopige conclusie

We hebben nog weinig van Pentiment gezien qua daadwerkelijke gameplay. De focus van de presentatie lag namelijk vooral op het uitleggen wat het idee achter de game is. Dit heeft ons echter wel enthousiast gemaakt, want hoewel de stijl vast niet iedereen zal aanspreken, kun je er niet omheen dat het een unieke presentatie kent. Ook de setting is erg interessant en met de focus op exploratie, historische zaken en een persoonlijk verhaal, zou het zomaar een unieke ervaring kunnen opleveren. De game is als passieproject ontstaan, waarvoor Microsoft en Obsidian het kleine team (13 man) de ruimte geven en in november zullen we het eindresultaat kunnen bewonderen.