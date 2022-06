Sinds Obsidian Entertainment door Microsoft is ingelijfd, hebben ze absoluut niet stil gezeten. Vlak na de overname kwam Grounded uit, waar tot op heden nog steeds aan wordt gewerkt. Tegelijk werd ook Avowed aangekondigd, wat een gigantische RPG belooft te worden. En nu dan Pentiment, een wat simpeler ogende game die wel een hoop diepgaande role-playing elementen met zich mee zal brengen.

In Pentiment volg je Andreas, een man die verwikkeld zit in een moordzaak in de middeleeuwen. Zoals het er nu naar uitziet belooft Pentiment verschillende verhaallijnen te gaan aanbieden, verpakt in een simpel ogende game die veel om dialoog zal draaien. Pentiment verschijnt in november voor de Xbox consoles en pc.