Tijdens een speciale showcase onthulde Bungie heel veel over de toekomst van Destiny 2 en de aankomende uitbreiding Lightfall, die begin 2023 zal lanceren. In het verleden heeft de studio al eens minder gespeelde content – zoals de Forsaken campagne – in de zogeheten ‘vault’ opgesloten, zodat er meer ruimte ontstond voor andere content.

Daar gaat echter verandering in komen, want general manager Justin Truman vertelde na de showcase dat Bungie geen uitbreidingen meer in de gevreesde kluis gaat verstoppen. Achter de schermen heeft de studio hard gewerkt aan de achterliggende technologie van de game en Bungie wil maar al te graag dat vanaf nu alle campagnes vanaf begin tot eind te spelen zijn.

‘We want this story, since we first communed with the Darkness on the Moon, to be fully playable from start to finish, and we’re happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. We want the Destiny universe to grow, and we’re gonna continue to do everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine.’