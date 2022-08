Ontwikkelaar Spiders heeft al wat noemenswaardige titels op zijn naam staan. Greedfall wist het bij gamers behoorlijk goed te doen en ook The Technomancer heeft zijn eigen fans. Met Steelrising probeert Spiders iets wat voor hen nieuw is, namelijk een hack & slash RPG. Bereid je dus voor op genoeg actie.

In een nieuwe trailer krijgen we onder andere de levels Jardins du Luxembourg en The Louvre te zien. Steelrising laat niet lang meer op zich wachten en zal op 8 september aanstaande verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Mocht je een digitale pre-order voor de game geplaatst hebben, dan kan je nu al reeds aan de slag met de gesloten betatest waarin je alvast twee levels mag verkennen.