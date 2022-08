Tijdens de THQ Nordic showcase eerder deze maand kregen we een nieuwe blik op SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake en nu tijdens de gamescom heeft de uitgever opnieuw beelden gedeeld. Het gaat nu om 13 minuten aan nieuwe gameplay, die je hieronder kunt bekijken.

Gezien het een vrij lange video is, krijg je een uitstekend beeld van de gameplay, de visuele stijl en meer. Het wordt ook eens te meer duidelijk dat men de basis van Battle for Bikini Bottom heeft genomen en daar op voortborduurt met deze nieuwe game.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Een releasedatum is nog niet bekend.