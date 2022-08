Session, de nieuwe skate simulator afkomstig van ontwikkelaar Creāture Studios, heeft tijdens gamescom een nieuwe gameplay trailer gekregen. De volledige release van het spel staat gepland voor 22 september 2022.

Het skatespel is al een aantal jaar beschikbaar via early access op Steam, maar zal binnenkort ook beschikbaar zijn op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Voor fans van EA’s SKATE-franchise is het wel goed om te weten dat Session iets meer op realisme inzet, geen Hall of Meat dus.