Preview | Session: Skate Sim – We hebben in de afgelopen twee decennia veel skateboardgames zien verschijnen. Zo hadden we de Tony Hawk franchise, die het meer op arcade gooide en EA probeerde met SKATE wat meer het realisme op te zoeken. In de eerstgenoemde reeks zagen we een paar jaar terug nog remakes uitkomen en in de andere franchise wordt gewerkt aan een nieuw deel. Ook zit Session: Skate Sim er nog aan te komen, wat een hardcore simulator van het skateboarden is. Wij zagen de game in actie op de gamescom en komen tot één conclusie: vergeet je skate ervaring met Tony Hawk en SKATE, dit is het echte werk.

’Meest realistische skategame ooit’

Session: Skate Sim wordt gemaakt door een kleine studio, waar bijna alle medewerkers zelf ook graag eens op een plank met vier wielen stappen. Om dat te vertalen naar het digitale scherm zijn er verschillende mogelijkheden qua aanpak in presentatie. Een echte simulator ontbrak echter nog en daar stapt creā-ture Studios nu in met deze titel. Ze omschrijven het zelf als de meest realistische skategame ooit en na een speelsessie kunnen we dat enigszins beamen. Het gaat namelijk niet om allerlei gameplay elementen, zoals combopunten opbouwen, letters verzamelen of andere ongein, dit is skaten pur sang.

Een goed voorbeeld daarvan is dat de besturing afwijkt van wat je ‘gewend’ bent van skategames. Je hebt nu namelijk de controle over je benen met de analoge sticks. Met links bestuur je je linkerbeen en met rechts je rechterbeen. Zo kun je zelf controle uitoefenen in hoe je op je board staat en dat is belangrijk in voorbereiding tot een trick uithalen, gezien daarin de stand van belang is. Hoe stuur je dan, horen we je al denken? Wel, dat gaat met de triggers en geloof ons als we zeggen dat dit extreem onwennig is. Niet zozeer omdat het onhandig is, maar omdat het tegen de muscle memory indruist. Feit is wel dat we pakweg 20 minuten gespeeld hebben, waarbij de ontwikkelaar aangaf dat het een paar dagen kan kosten om onder de knie te krijgen.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, dan? Dat is vrij gemakkelijk te verklaren, het zit hem namelijk in de besturing van je benen en het board, dat enkel op deze manier zeer authentiek overgebracht kan worden qua ervaring. Wees je er dus van bewust dat je veel moet oefenen om de besturing onder de knie te krijgen, maar dat sluit wel mooi op skaten aan. Er zijn immers weinig skaters die de ene trick na de ander aan elkaar kunnen rijgen zonder ook maar één foutje te maken. Het is vallen en opstaan, waardoor je langzaam maar zeker een betere skater wordt. Het matcht dus perfect met het concept van deze simulator.

Maak je eigen films

Een van de features naast het skaten in Session: Skate Sim is de mogelijkheid om clipjes te maken van je prestaties op je board. De game is voorzien van buitengewoon veel functies in de replay editor, waarmee je letterlijk alles kan aanpassen. Denk aan snelheid, tijd van de dag, camerahoek en nog veel meer. Het editten van content is op zich niet nieuw, maar in Session: Skate Sim wordt dit naar een nieuwe hoogte getild. Als je clip of film eenmaal klaar is, is het mogelijk die online te delen met de community. Tip: gezien de game al in early access is, staat YouTube vol met fragmenten en het is zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen, want er zitten schitterende resultaten tussen.

Realisme voert de boventoon en daardoor ziet het resultaat er in de replay editor ook erg natuurgetrouw uit. Niet zozeer qua algemene graphics, maar meer in de animaties waar overduidelijk veel aandacht naar uit is gegaan. En het realisme trekt de ontwikkelaar door naar de omgevingen waarin je kunt skaten. Indien mogelijk bouwen ze een level één op één na, zodat het herkenbaar oogt en het zijn naast skateparken ook locaties op straat, die vaak ruimte bieden om goed te skaten. De uiteindelijke game zal ook rijkelijk voorzien zijn van allerlei levels, waartussen je kan reizen door doodleuk bij de bushalte te gaan staan.

Progressie boeken..?

Afgezien van een realistische besturing, die overigens meer omvat dan alleen je benen aansturen met de twee sticks – geloof ons als we zeggen dat de hele controller volop gebruikt wordt voor het uitvoeren van een trick -, alsook nagebouwde levels in de game, moet er ook enige vorm van progressie te boeken zijn. De insteek is echter anders dan je gewend bent van games, want je krijgt per level een reeks uitdagingen te doen, waaronder iconische tricks doen op specifieke locaties en meer. Dit levert je dan weer geld op en dat kun je besteden in de skateshop, alwaar je content voor jouw skater kunt kopen. Op die manier meet je jezelf een eigen identiteit aan, gezien je alle kanten op kan met de ‘create your skater’.

Verwacht echter geen verhaal of uitgebreide missies, want de kern van de gameplay ligt bij het skaten in de meest pure vorm. Gezien de uitdaging hierin vrij hoog ligt, mede door de super nauwkeurige besturing, heb je daar je handen vol aan. De game gooit je straks overigens niet in het diepe, want er is bij aanvang een uitgebreide tutorial beschikbaar om de moveset en de levels te leren kennen. Dit vormt samen met de uitdagingen de ‘story modus’ van de game. Of die buiten dat nog wat anders te bieden heeft is op moment van schrijven niet duidelijk. Desalniettemin lijkt Session: Skate Sim na jaren van ontwikkeling nu een significante vorm te hebben aangenomen en wat we konden spelen voelde als een af product aan.

Voorlopige conclusie

Session: Skate Sim is het digitale verlengstuk van het echte skateboarden. We hebben door de jaren heen veel skategames gespeeld, maar dit is toch wel andere koek. De besturing is met name interessant, want die geeft een nieuwe dimensie aan de controle die je hebt. Dit vraagt veel gewenning, maar als een trick dan lukt, laat staan een combo, is de voldoening enorm groot. Met de replay editor kun je dit vervolgens bewerken en online delen, wat in potentie een rijke toekomst kent. Session: Skate Sim is in het skategameslandschap een wat vreemde eend in de bijt vanwege de extreem serieuze benadering, maar dat is misschien wel precies iets wat het genre zo goed kan gebruiken. Wij zijn onder de indruk, met name van de gameplay.