Review | Session: Skate Sim – De laatste jaren heb je weer wat meer opties als het om skategames gaat. Zo verschenen in 2020 nog Skater XL en Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Zoals je hier kon lezen deed Skater XL het niet geweldig, aangezien de game wat leeg aanvoelde. De nostalgietrip die Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 heette, deed het zoals je hier kon lezen een pak beter. Die tweede is echter een arcade skategame en het is net de simulatiekant die de makers van Session: Skate Sim, Crea-ture Studios, hebben proberen te belichten. We zullen nu ontdekken of dit een succes geworden is.

Op je bek gaan is ook een kunst

Bij het opstarten van de game krijg je direct de melding dat het spel qua moeilijkheidsgraad geen lachertje is. Met heel wat uren SKATE 3 en Skater XL in de vingers, leek het ons wel mee te vallen, maar we moeten toegeven dat de game ons meerdere malen heeft doen zuchten. Je wordt, met een korte tutorial, wegwijs gemaakt in het besturen van je skater. Met de twee analoge sticks bestuur je jouw twee voeten, wat tot gevolg heeft dat je zal moeten sturen met de triggers. Op zich niets mis mee, maar het is zeker even wennen. Je zal de eerste uren immens veel op je bek gaan, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Wat dat betreft leunt het dicht aan bij de echte sport.

De tutorial introduceert ook een soort verhaal: je speelt als een skater die een doodsmak heeft gemaakt en die blij is om zijn of haar oude vrienden weer terug te zien. Na lang uit de running geweest te zijn, zal je je skills weer van onder het stof moeten halen, waarbij je vrienden je verscheidene opdrachten geven. Stap voor stap leer je meer mensen kennen en deze geven je continu verschillende taken om uit te voeren. Deze variëren van het uitvoeren van een bepaalde trick op een bepaalde plaats, tot het bezoeken van de skateshop. Veel meer verhaal is er eigenlijk niet te vinden, wat toch jammer is. Wel mooi is dat je geld krijgt voor het voltooien van de missies en daarmee kan jij nieuwe decks, wielen, kleding en allerhande ander materiaal aanschaffen. Verder kan je nog op bepaalde echt bestaande plaatsen, iconische tricks uitvoeren die echte skaters op die plek uitgevoerd hebben.

Hoewel je dus wel over heel wat missies beschikt, zal je voornamelijk je eigen plezier moeten creëren. Wat daar enorm bij helpt, is de extreem uitgebreide video-editor. Zoals je in onze preview al kon lezen, is het vooral de diepte van die editor die het de moeite waard maakt. Zo kan je bijvoorbeeld de verschillende camerahoeken aanpassen, de snelheid van de video en ook het tijdstip van de dag. Met de editor kan je de beelden van je tricks op vele manieren bewerken. Het is zeker voor de creatievelingen onder ons de moeite waard om er een diepe duik in te nemen. Het is best leuk om een bepaalde plek uit te kiezen, daar wat tricks op uit te voeren, om zo een mooie montage in elkaar te steken. Dit alles is een leuke optie, aangezien het skaten zelf ook gewoon heel goed voelt.

Extreem realistische gameplay

Zoals eerder aangegeven is de besturing even wennen, maar na enkele uren loopt dat wel los. Verder voelen de tricks redelijk intuïtief en realistisch aan. Voor een ollie zal je bijvoorbeeld de joystick van je achterste voet eerst omlaag moeten manoeuvreren, om vervolgens de joystick van je voorste voet naar boven te bewegen. De meeste tricks starten vanuit dit basisprincipe. Desalniettemin zal je je handen vol hebben aan de besturing, aangezien je nauwkeurig moet zijn met je inputs, anders zal je de vloer wel eens van heel dichtbij kunnen bekijken. Alles zal in het begin wat vreemd aanvoelen, aangezien je zal moeten sturen met je triggers, maar als je niet opgeeft krijg je in ruil zeer diepe en realistische gameplay voorgeschoteld die zeer bevredigend is wanneer het allemaal klikt.

Het is echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo voelt de wereld, ondanks de grote hoeveelheid aan plaatsen, nog wat leeg aan. Dit komt omdat voetgangers nog in een experimentele fase zitten en er van rijdende voertuigen geen sprake is. Je kan voetgangers dus aanzetten, al liepen ze nogal in de weg en hebben we ze vrij snel terug uitgezet. Een multiplayer functie had de wereld wel wat kunnen opvullen, maar deze ontbreekt helaas. Verder krijgen we regelmatig te maken met het niet juist meetellen van je tricks voor je challenges. De gevraagde trick is juist uitgevoerd, maar telt dan toch niet mee om bij een andere poging wel te tellen. Daarnaast hadden de instructies ook wel wat duidelijker gemogen. Het is, bijvoorbeeld, niet altijd duidelijk waar en op welke manier bepaalde tricks uitgevoerd moeten worden, wat frustratie een beetje in de hand kan werken.

Buiten dat zijn er nog wat kleine probleempjes die wat aandacht vereisen, maar gelukkig verpesten ze de gameplay niet. Zo kwam het bijvoorbeeld voor dat we onverwacht tegen de grond smakten op verschillende momenten, terwijl we daar niets verkeerd deden. Dit gebeurde tijdens het rustig rondskaten, maar ook op het einde van een reling. Tot slot is de game ook niet de mooiste om naar te kijken. Vele plaatsen in de wereld zijn niet zo gedetailleerd en sommige textures lijken van een wat lage kwaliteit. Al moeten we er wel bij vermelden dat er soms wel oog voor detail is, aangezien je board bijvoorbeeld slijt bij het veel gebruiken van de relingen. De game bevat twee grafische modi, de ene in een 4K-resolutie; een modus die draait op een locked 60fps en een modus gefocust op de framerate tot 120fps. Hoewel de 120fps mooi meegenomen is tegenover een lagere prioriteit van graphics, waarbij de kwaliteit van textures soms nog wat lager ligt, verkozen wij de 60fps, aangezien die optie voor de meest gebalanceerde ervaring zorgt. Qua audio is het overigens een succes. Zowel het grinden over een reling als het uitvoeren van een powerslide klinkt zeer realistisch en de soundtrack is best wel oké, met nummers van Rum Committee en Sherlock Bones.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.