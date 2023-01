Vorig jaar kwam Session: Skate Sim officieel uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch moest helaas de boot missen, maar het lijkt er nu op dat je later dit jaar ook op de Switch kickflips en ollie’s kan uitvoeren.

Recent werd Session: Skate Sim voorzien van een rating door de Taiwan Rating Board, waardoor duidelijk werd dat het spel waarschijnlijk ergens dit jaar zou worden uitgebracht. Nu is het spel echter ook al vooruit te bestellen via de Nintendo eShop en Nintendo’s website, waardoor het bestaan van een Switch versie officieel is bevestigd.

De huidige releasedatum van de Nintendo Switch versie van Session: Skate Sim is 16 maart 2023. Het spel heeft zowel een standaard editie en een deluxe editie, die respectievelijk voor 50 en 60 euro aan te schaffen zullen zijn. De deluxe editie zal een aantal extra levels en exclusieve items bevatten.