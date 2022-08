Sony is de laatste weken flink The Last of Us: Part I aan het promoten. Er worden veel details gedeeld en de ene na de andere video wordt online gezet. Het is dan ook niet vreemd dat er wederom een nieuwe video beschikbaar is gesteld.

Eerdere beelden van The Last of Us: Part I focusten zich hoofdzakelijk op het verschil met de PS4-versie, maar nu worden er zeven minuten aan onafgebroken gameplay getoond. Zo komen onder andere stealth- en mêleegevechten aan bod. Dit en meer kan je hieronder bekijken.