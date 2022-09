Tchia is een openwereldgame die bij de aankondiging tijdens de PlayStation Showcase van afgelopen jaar een beetje onder de radar bleef. Erg zonde, want de game is erg kleurrijk en kent een vrij uniek concept. Geïnteresseerden in de game moeten helaas ook wat langer wachten na het uitstel, maar gelukkig is er nu wat gameplay om de pijn te verzachten.

Het gaat hier om negen minuten aan beelden, waarin we Tchia in volle glorie kunnen aanschouwen. De gameplay is tevens voorzien van commentaar door game director Phil Crifo. In de video zien we hoe Tchia het eiland verkent. Dit kan op bekende manieren, zoals klimmen en klauteren, maar in de game kan je jezelf ook wegschieten door in bomen te klimmen en op en neer te bewegen.

Verder kan Tchia gebruikmaken van allerlei dieren en objecten. Ze kan namelijk haar ziel doorgeven aan een dier of object en dat kan erg nuttig zijn. Zo zien we hoe zij de bergen ‘beklimt’ door een vogel over te nemen of hoe ze als een dolfijn door de zeewateren springt. Combat komt ook aan bod in de video en de vijanden zijn zo te zien uiterst hittegevoelig. Laat die pyromaan in je maar lekker los, want je kan ze onder andere verslaan door olielampen naar ze te slingeren.