Ontwikkelaar Awaceb zou ons normaal gezien in de lente van 2022 verblijden met de open wereld avonturengame genaamd Tchia. Phil Crifo, de game director, heeft jammer genoeg in een kort bericht op Twitter laten weten dat de game wordt uitgesteld. Hij wil namelijk een zo volledig mogelijke game afleveren en daarom zal de game pas later verschijnen.

De nieuwe releasedatum ligt voorlopig in het begin van 2023. We zullen dus nog wat langer moeten wachten op de game, maar wij kijken er alvast naar uit om de eilanden, gebaseerd op Nieuw-Caledonië, te ontdekken. Mochten we meer info over het spel ontvangen, dan lees je het hier.