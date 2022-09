De komende maanden worden interessant voor Destiny spelers. Er staan heel wat veranderingen op de planning én op 28 februari 2023 krijgen we ook nog eens de Lightfall uitbreiding. We weten echter al dat na die uitbreiding nog een uitbreiding zal volgen onder de naam ‘The Final Shape’. Klinkt als een dramatisch einde voor Destiny 2, toch?

Wel, Joe Blackburn van Bungie vertelde in een interview dat Destiny 2 nog lang niet afgelopen is. The Final Shape wordt het laatste hoofdstuk in de Light and Darkness saga, maar daarna zal de game blijven doorgaan met nieuwe verhalen. Sterker nog: in het interview spreekt hij over ‘de komende 10 jaar’, wat dus zou impliceren dat Destiny 2 nog 10 jaar zal doorgaan.

Of Destiny 2 daadwerkelijk nog zo lang zal kunnen ‘overleven’, is nog maar de vraag. Voorlopig blijft de populaire shooter echter de fanbase verwennen met nieuwe content, dus het idee om dat voor de komende 10 jaar te blijven doen is misschien zo gek nog niet?