Afgelopen vrijdag verscheen Splatoon 3 voor de Nintendo Switch en de game is een enorm succes. Althans, in Japan gaat de titel als warme broodjes over de toonbank, want Nintendo heeft laten weten dat de game sinds de release 3.45 miljoen keer is verkocht. Dit gaat dan over een tijdspanne van slechts drie dagen.

Het totaal is enkel van toepassing op Japan, dus wereldwijd liggen de aantallen nog veel hoger. Nintendo heeft de fysieke verkopen gecombineerd met de digitale exemplaren, wat het indrukwekkende aantal van 3.45 miljoen copies maakt.

Wij zijn nog druk met de game bezig en later deze week mag je onze review verwachten.