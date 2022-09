Mario Kart 8 Deluxe heeft inmiddels twee grote uitbreidingen ontvangen via de Booster Course Pass en tijdens Nintendo Direct heeft het bedrijf de derde wave aangekondigd. Deze bestaat eveneens uit 8 verschillende circuits, die over niet al te lange tijd naar de game zullen komen.

Hoewel Nintendo nog niet alle acht de circuits bekend heeft gemaakt, hebben ze wel een tipje van de sluier opgelicht. Zo mogen we in ieder geval Merry Mountain (Mario Kart Tour) en DS Peach Gardens (Mario Kart DS) verwachten. De trailer hieronder laat beide tracks zien.

Een releasedatum voor wave 3 van de Booster Course Pass is nog niet bekendgemaakt, maar het verschijnt tegen het einde van het jaar.