We benoemden Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp in eerste instantie nog als één van de games van 2022, maar de huidige oorlog in Oekraïne gooide roet in het eten: door het heftige politieke en onmenselijke klimaat vond Nintendo het niet verstandig om de game uit te brengen en volgens de laatste geruchten wordt het dubbelpakket mogelijk uitgesteld naar 2023.

Dat scenario begint steeds meer realistische vormen aan te nemen, want ook tijdens de laatste Nintendo Direct is er met geen woord gerept over Re-Boot Camp. Stephen Totilo van Axios heeft daarom navraag bij Nintendo gedaan over wat de status is van de game en of deze nog wel gelanceerd gaat worden. Gelukkig kreeg hij als antwoord dat de game niet geannuleerd is, maar het Japanse bedrijf heeft ook nog geen nieuwe releasedatum klaarstaan.

Nintendo zegt daarop dat zij een nieuwe datum zullen aankondigen zodra deze vastgesteld is, maar hierbij kon men geen periode aangeven. We moeten dus blijven afwachten en we hopen dat Advance Wars binnenkort weer z’n welverdiende terugkeer mag gaan vieren.