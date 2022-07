We bestempelden Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp nog als één van de titels van 2022, maar door de gebeurtenissen in Oekraïne vond Nintendo het geen goed plan om de game te lanceren en werd de game derhalve voor onbepaalde tijd uitgesteld. Sindsdien hopen we vurig op meer informatie, maar een nieuwe releasedatum is nog altijd niet gedeeld.

Nu is het goed mogelijk dat de remake van de duologie zelfs uitgesteld gaat worden naar volgend jaar. De Deense webwinkel Coolshop stuurde namelijk onlangs een update naar bestellers van de game, waarin de retailer aangaf dat zij pas in februari van 2023 de eerste levering van de game verwachten. Coolshop heeft inmiddels de pagina aangepast waarop de datum van 23 februari eveneens wordt getoond.

Het is dus allerminst officiële informatie vanuit Nintendo en dus is er nog niks bevestigd. Desalniettemin is er nog steeds veel rumoer in Oekraïne en dus is het geen gekke gedachte dat Nintendo besluit om de game geheel naar volgend jaar uit te stellen.