De games van 2022 | Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Het is veel te lang geleden dat Nintendo iets heeft gedaan met zijn Advance Wars IP. De laatste titel – Days of Ruin – stamt alweer uit 2008 en sindsdien is de turn-based franchise in de vergetelheid geraakt. Fans kijken sinds dat moment halsreikend uit naar ieder stukje nieuws omtrent Advance Wars: een vervolg, misschien een reboot? Nintendo bleek stilletjes het oor aan de grond te houden, want afgelopen juni onthulde het Japanse bedrijf inderdaad een pretpakket met de eerste twee Advance Wars games, speciaal gemaakt voor de Nintendo Switch. In eerste instantie moest de game nog vorig jaar verschijnen, maar uitstel bleek helaas onvermijdelijk.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Zoals gezegd is Re-Boot Camp – wat de naam al suggereert – een samensmelting van de eerste twee Advance Wars titels, maar wat is Advance Wars nou precies? Advance Wars is een turn-based strategie titel die vergelijkbaar is met Fire Emblem, maar dan zonder de RPG-elementen. Jij bent de commandant en je bekijkt van bovenaf het slagveld, om vervolgens te besluiten waar je je troepen naartoe gaat sturen en welke vijanden ze gaan aanvallen. Er komt natuurlijk wel wat meer bij kijken, zoals het soort terrein waar je mee te maken krijgt, maar ook de verschillende soorten troepen: lichte tanks kunnen bijvoorbeeld meer stappen zetten dan hun zwaardere tegenhangers.

Voor deze release zijn er uiteraard ook een aantal zaken aangepakt. Het eerste dat in het oog springt zijn de nieuwe artstyle en grafische veranderingen. De cartoony stijl van Advance Wars is nu op standje 11 gezet en de sprites van de Gameboy Advance zijn naar de prullenbak verwezen. In plaats daarvan heeft Re-Boot Camp nu 3D modellen van bijvoorbeeld de map en de troepen. Tevens zijn de animaties verbeterd en is de originele soundtrack van de twee originele games opnieuw opgenomen. De eerste indrukken zeggen in ieder geval dat de stijl charmant en wat luchtiger is dan je van een game over oorlogen zou verwachten, waardoor het ook voor de jongere spelers een geschikte titel is.

Voorlopige verwachting: Advance Wars komt weer terug! Met deze compilatie speelt Nintendo het voor nu wat veilig en het zou ons niks verbazen als men deze release gebruikt om de wateren te testen voor een eventueel écht nieuw deel in de turn-based franchise. Qua verhaal en missies hoeven we geen schokkende veranderingen te verwachten. De grootste aanpassingen zijn met name de artstyle en een nieuw 3D-jasje, zodat het geheel toch wat meer past in het jaar 2022. Nintendo gaf aan dat ze nog een paar extra maanden nodig hadden om het pakket af te stellen, maar als het goed is, mogen we de aankomende lente al met Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp aan de slag.