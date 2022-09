Tijdens de Tokyo Game Show is er een nieuwe trailer van Forspoken getoond. De PlayStation 5 console-exclusive toont hierin wat je van de game kunt verwachten. De nieuwe video check je natuurlijk onderaan dit bericht.

Forspoken was één van de eerste titels die werd aangekondigd voor de PlayStation 5. Alleen ging de game toen nog onder de naam ‘Project Athia’ door het leven. Square Enix belooft met deze actie-RPG volledig gebruik te maken van de kracht van de console. Je kunt dan ook zelf bepalen wat voor jou belangrijk is op visueel vlak, want je kunt kiezen uit drie grafische modi.

Forspoken is al twee keer uitgesteld, maar 24 januari 2023 moet het spel dan toch echt te spelen zijn. Je zal in ieder geval genoeg kunnen beleven in de game, want het duurt dertig á veertig uur voordat je het verhaal hebt uitgespeeld.