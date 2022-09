Hiep hiep hoera, de Forza Horizon-franchise wordt 10 jaar en dat moet gevierd worden. Op de Tokyo Game Show werd aangekondigd dat het heel de maand oktober feest is. Je zal op 11 oktober een gratis “10-Year Anniversary” update ontvangen in Forza Horizon 5, die wat leuke festiviteiten in de game opzet.

Zo zullen ook bepaalde muzieknummers terugkeren en je zal nieuwe wagens kunnen verdienen in de Midnight Battles-modus. Veel meer details zijn nog niet bekend, maar wij kunnen al niet meer wachten tot het oktober is. Hier kan je onze review van Forza Horizon 5 terugvinden en vergeet hieronder ook niet de kort, maar krachtige trailer te bekijken.