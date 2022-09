Ryu Ga Gotoku: Ishin! werd 8 jaar geleden, in 2014, uitgebracht in Japan. Een aantal jaar voordat de Yakuza franchise zijn populariteit in het Westen verder wist uit te bouwen. Hiermee rekeninghoudend en het feit dat Ishin gebaseerd is op Japanse geschiedenis, zagen SEGA en Ryu Ga Gotoku Studio niet heel veel in een release buiten Japan. Dit alles veranderde echter in 2020, toen Ghost of Tsushima warm onthaald werd door gamers wereldwijd.

In een gesprek met Fanbyte liet Ryu Ga Gotoku Studio baas Masayoshi Yokoyama weten dat het succes van Ghost of Tsushima de studio overhaalde om een remake te maken van Like a Dragon: Ishin! en spelers wereldwijd eindelijk de kans te geven om de spin-off te spelen. Yakuza producer Daisuke Sato liet in 2021 al weten dat het succes van Ghost of Tsushima zou kunnen leiden tot een Westerse release van Ryu Ga Gotoku: Ishin!, iets wat hij toentertijd waarschijnlijk dus al zeker wist.

“We saw how well Ghost of Tsushima did, and how it was about this very Japanese setting made by Americans, so that gave us confidence Ishin could do well in America too.”

Like a Dragon: Ishin! wordt op 21 februari 2023 uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. In 2023 zal er ook een nieuwe Like a Dragon interquel worden uitgebracht genaamd Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.