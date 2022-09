Het zijn mooie tijden voor Yakuza fans: we kregen de laatste dagen heel wat aankondigingen te horen, waaronder een nieuwe versie van Like a Dragon: Ishin! Deze spin-off van de franchise kwam nooit eerder officieel naar het Westen, maar daar zal nu verandering in komen. Om ons helemaal warm te maken voor de game, werd vanop de Tokyo Game Show 2022 een nieuwe trailer met gameplay getoond.

Heel wat bekende personages uit de franchise nemen voor de gelegenheid een katana in de hand en gaan elkaar als samoerai te lijf. Je hebt toegang tot vier ‘Battle Styles’: sword, gun, brawl en dance. Welke stijl je ook kiest: de combat is telkens heerlijk over-the-top en garandeert sowieso spektakel.

Daarnaast gaf de ontwikkelaar ook even mee dat Like a Dragon: Ishin! enkel speelbaar zal zijn met Japanse stemmen. Een Engelse dub zou te moeilijk worden, aangezien het (verouderde) taalgebruik, dat gebruikt wordt in de game, te ingewikkeld is om goed te vertalen.

“The specialized vocabulary and the way people talked during the Bakumatsu era would make the lines incredibly long so it just wouldn’t work. So this time we’re doing subtitles.”

De nieuwe trailer bekijk je hieronder.