Het duurt nog ruim een maand voordat Mario + Rabbids: Sparks of Hope uitkomt voor de Nintendo Switch, maar Ubisoft en Nintendo zijn al klaar met de game. Via Twitter heeft Ubisoft namelijk aangekondigd dat de game goud is gegaan en daarmee zit de primaire ontwikkeling erop.

Er zal ongetwijfeld in de tussentijd nog aan een update gewerkt worden voor de release, maar de game op zichzelf is helemaal klaar. De titel kan nu dus op cartridges gezet worden, zodat je de game op 26 oktober uit de schappen kunt plukken.

Recent hebben we Mario + Rabbids: Sparks of Hope al kunnen spelen en dat stemde ons erg positief. Lees meer over de game in onze hands-on preview.