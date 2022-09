In Marvel’s Midnight Suns komt vanzelfsprekend een flinke hoeveelheid bekende personages voor en de afgelopen tijd worden die stuk voor stuk aan ons gepresenteerd aan de hand van trailers. Eerder deze week kreeg Magik haar eigen introductietrailer en ontwikkelaar Firaxis maakt nu nog meer over het karakter bekend met nieuwe trailers.

Zo is er een video waarin het achtergrondverhaal van Magik wordt verteld. In nog geen zeven minuten ben je zo weer helemaal up-to-date wat betreft haar geschiedenis. De tweede trailer hieronder is de zogeheten ‘gameplay showcase’. In deze video worden haar kaarten en vaardigheden doorgenomen, zodat je weet welke rol ze kan spelen in de gameplay. Check de beelden hieronder.

Marvel’s Midnight Suns komt op 2 december uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Op een later moment zal de game ook verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.