Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt over ruim een maand. Enkele weken later, op 16 november om precies te zijn, wordt ook de free-to-play Battle Royale-game Call of Duty: Warzone 2.0 uitgebracht, als onderdeel van het eerste seizoen van Modern Warfare 2. In aanloop naar de releases heeft ontwikkelaar Infinity Ward nu meer bekendgemaakt over hoe het downloaden van de games in zijn werk gaat en het lijkt goed nieuws te zijn.

Call of Duty-games staan al jaren bekend om het feit dat ze veel opslagruimte in beslag nemen en hetzelfde kan gezegd worden over de vele updates die na de release volgen. Hoewel Warzone 2.0 volledig met Modern Warfare 2 geïntegreerd zal worden, zullen beide games afzonderlijke downloads zijn. Dit liet Joe Cecot van Infinity Ward weten in gesprek met GameStar. De integratie van beide spellen zal naadloos zijn als je beide titels wil spelen. Echter, mocht je bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn in Warzone 2.0, dan is het niet verplicht om de Battle Royale-game te downloaden als je Modern Warfare 2 wil spelen. Op deze manier kan er dus opslagruimte op je systeem bespaard worden.

“You should be able to download them separately. Still, the integration will be seamless again, so you don’t have to exit the game to switch from Warzone 2 to multiplayer, and vice versa. So this is very quick and easy, but you can still determine the installation yourself.”

In hetzelfde gesprek laat Geoff Smith van Infinity Ward optekenen dat de studio sinds de release van Call of Duty: Modern Warfare in 2019 hard heeft gewerkt om dit mogelijk te maken. De benodigde opslagruimte voor Call of Duty-games is immers een veelbesproken onderwerp.