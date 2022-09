Tijdens een Q&A sessie in de officiële Dying Light 2 Discord server heeft ontwikkelaar Techland aardig wat nieuwe informatie uit de doeken gedaan over de toekomst van het spel en wat spelers kunnen verwachten in de komende maanden en jaren.

Tijdens de sessie werd bekendgemaakt dat de ontwikkelaar hard aan het werk is om tools te creëren voor ontwikkelaars om mods te maken voor Dying Light 2 op pc. Techland wil echter niet dat console spelers buiten de boot vallen, daarom wordt er tegelijkertijd gezocht naar manieren om mensen op console de mods voor te schotelen, die zijn gemaakt voor de pc-versie van de game. Het bedrijf wil nog geen toezeggingen doen en heeft nog geen geschatte datum voor wanneer de tools beschikbaar zullen zijn, maar zal hier op een later moment een update over geven.

Aangaande updates na de Bloody Ties uitbreiding was de ontwikkelaar vrij kort en bondig, en liet weten dat er na de release van de uitbreiding meer informatie bekend zou worden gemaakt. Wel werd er gealludeerd dat er veel focus zal zijn op online features, zo is een PvP-modus een veel aangevraagde toevoeging, maar daar wil de ontwikkelaar nog niets over loslaten omdat het er te vroeg voor zou zijn.