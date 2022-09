In de afgelopen weken hebben we het nodige van Mario + Rabbids: Sparks of Hope gezien. De focus lag toen voornamelijk op de gameplay, maar natuurlijk is de game ook voorzien van een verhaal. Met een nieuwe trailer doet Ubisoft daar nu wat meer licht op schijnen.

Check het hieronder en je krijg een indruk waar het in de game om zal draaien. Meer weten over Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Dan kan je natuurlijk bij onze hands-on preview terecht, gezien we de game onlangs al uitgebreid hebben kunnen spelen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope is vanaf 20 oktober verkrijgbaar.