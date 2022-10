FIFA 23 is nu officieel verkrijgbaar en dat is elk jaar toch wel weer een moment. Het is immers de voetbalgame die door miljoenen spelers gespeeld wordt. EA Sports heeft met deze telg een degelijke game afgeleverd, zoals je in onze review hebt kunnen lezen.

Het enige puntje van kritiek op wat issues na is dat de game echter wat weinig vernieuwing lijkt te brengen. Desalniettemin is de gameplay op zichzelf wel goed te noemen en om goed in de sfeer te komen, kan je hieronder de launch trailer bekijken.

FIFA 23 is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.