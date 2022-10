Eerder deze week maakte Google bekend dat in januari 2023 de stekker uit het streamingplatform Stadia wordt getrokken. Het project blijkt minder succesvol dan Google had gehoopt. Een nieuw gerucht suggereert nu dat er plannen waren voor een grote titel van Hideo Kojima, die exclusief voor Google Stadia had moeten verschijnen.

Het gerucht is afkomstig van 9to5google. De website heeft van bronnen vernomen dat Google en Kojima werkten aan een vervolg op Death Stranding en dat die game een exclusive voor Stadia zou worden. Oorspronkelijk werd er groen licht gegeven voor de game en werd er met de ontwikkeling gestart. In 2020 werd het project echter geannuleerd door Phil Harrison, de general manager van Stadia. Toen bleek namelijk dat het vervolg op Death Stranding uitsluitend singleplayer zou worden en dus niet zou beschikken over de asynchrone multiplayeraspecten van het eerste deel.

Google was toen van mening dat er geen markt meer is voor singleplayergames en zag het project zodoende niet meer zitten. Om die reden werd de game geannuleerd en werd de samenwerking met Kojima beëindigd, aldus de bronnen.

“In fact, our source says it was that single-player nature of the game that led Google to cancel Stadia’s collaboration with Kojima, with the company believing there was no longer a market for solo experiences.”