Het gonst al langer van de geruchten omtrent het polariserende Death Stranding, de laatste titel van de Japanse regisseur Hideo Kojima. Zo heeft Norman Reedus tussen neus en lippen door al bevestigd aan een tweede deel te werken en Google zou een streep hebben gezet door een Stadia-exclusief vervolg.

De verhalen gaan dus alle kanten op, maar als we de insider DuskGolem mogen geloven is Death Stranding 2 wel degelijk in ontwikkeling. In een post op ResetEra deelt de insider een aantal details over het vervolg, dat intern de codenaam ‘Ocean’ zou dragen. Kojima zou een contract hebben met Sony om meerdere games op te leveren. De geruchten dat het vervolg voor andere platforms zou verschijnen, schrijft DuskGolem af als “bullshit”.

Na de lancering van Death Stranding 2 moeten Kojima Productions en Sony weer om de tafel gaan zitten om te bepalen of zij de samenwerking willen voortzetten.