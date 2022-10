Volgende maand is een belangrijke maand voor de Pokémon franchise, want Pokémon Scarlet & Violet verschijnen op 18 november. Om de release van die game in de verf te zetten (pun intended), wordt er voordien een Splatfest georganiseerd dat helemaal in het teken staat van Pokémon.

Nintendo heeft al wat info over dit evenement gedeeld, zodat we een beetje een beeld krijgen van wat we kunnen verwachten. Zo weten we dat het evenement live zal zijn van zaterdag 12 november (02:00 uur) tot maandag 14 november (02:00 uur). De teams waarvoor je zal kunnen strijden, zijn gebaseerd op de verschillende starter Pokémon: gras, vuur en water.

Momenteel is er echter nog geen Splatoon 3 evenement aangekondigd voor oktober, maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we deze maand nog een Halloween-achtig evenement verwachten.