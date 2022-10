Eergisteren kon je hier lezen dat Elle Fanning (Super 8, The Neon Demon) een rol zal spelen in een nieuw project van Hideo Kojima. Om welke game het precies gaat, blijft vooralsnog koffiedik kijken… al zou het wel eens kunnen zijn dat een medewerkster van Kojima per ongeluk heeft prijsgegeven dat Fanning zal meespelen in het vervolg op Death Stranding.

A Kojima Productions producer tagged “#DeathStranding” in her tweet about the actor teases for Hideo Kojima’s next game. https://t.co/uHNDSaSnG5 pic.twitter.com/s1HcVxERS4 — Gematsu (@gematsu) October 7, 2022

Hierboven zie je dat Kateryna Tarasova namelijk de hashtag Death Stranding verwerkte in een tweet die Kojima’s teaser promootte. Kan geen toeval zijn… of toch? Tarasova heeft het bericht inmiddels gedeletet en een verklaring in de plaats gezet: ze zou gewoon het vraagteken achter de hashtag vergeten zijn. Een oprechte vergissing of zit er meer achter? Your call.