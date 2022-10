Het trailerkanon van Firaxis Games weet niet van stoppen. Elke week deelt het bedrijf een nieuwe trailer van een personage dat je terug zal zien in Marvel’s Midnight Suns. Vorige week was het de beurt aan vampierjager Blade en ditmaal maken we kennis met een iets minder bekend Marvel personage, namelijk Nico Minoru.

Minoru werd voor het eerst geïntroduceerd in de strip Runaways. Het personage maakt gebruik van onder andere de Staff of One, een dodelijk, magisch wapen. Alhoewel het een korte trailer is, lijkt het erop dat Minoru vooral goed zal zijn om korte metten te maken met grotere groepen vijanden.

Je kan de trailer hieronder bekijken. Marvel’s Midnight Suns komt op 2 december 2022 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.