Het is nog een maandje wachten voordat Pokémon liefhebbers zich kunnen storten op een nieuw avontuur. Op 18 november zal Pokémon Scarlet & Violet in de schappen liggen en we krijgen steeds meer te zien. Net als in de voorgaande games zal je het moeten opnemen tegen Gym Leaders in je avontuur om een Pokémon meester te worden en met één van je tegenstanders maken we nu kennis.

In de nieuwe video hieronder krijgen we de zeer energieke Iono te zien en zij is de Gym Leader van de Electric-type Pokémon. Naast haar baan als Gym Leader is zij een fulltime streamer en influencer, en dat is ook wel duidelijk te zien aan haar personaliteit en activiteiten in deze trailer. Zo wordt het publiek gevraagd haar Pokémon te raden en zij maakt er een heuse spelshow van. Het is in ieder geval een nieuwe Pokémon die zij omschrijft, want de omschrijving komt niet overeen met bestaande Pokémon tot nu toe.