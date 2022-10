Over minder dan een maand kan Team Sonic laten zien wat zij van Sonic Frontiers gebakken hebben. Om je alvast een idee te geven wat je van het vechtsysteem kunt verwachten, is er een video beschikbaar gesteld.

Sonic Frontiers zal op meerdere vlakken een totaal nieuwe weg inslaan dan wat je gewend bent van de serie. Dit geldt dus ook voor het vechtsysteem. Een van de nieuwe features die is toegevoegd, is dat er een ‘skill tree’ aanwezig is, waarmee je nieuwe vaardigheden kunt vrijspelen.

Wat het vechtsysteem nog meer in zijn mars heeft, check je in de onderstaande video.