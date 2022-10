Elden Ring werd eerder deze week van update 1.07 voorzien. Die patch was er vooral op gericht om de balans in zowel PvP als PvE te verbeteren. Alle details daarvan kun je in ons eerdere nieuwsbericht nog eens teruglezen.

Nadat de update verscheen, zijn dataminers ermee aan de slag gegaan om te kijken of er nog wat interessants in de gamefiles te vinden was. Ze hadden succes. Allereerst ontdekte Lance McDonald dat er verwijzingen naar ray tracing in de bestanden waren toegevoegd. De dataminer en streamer probeerde deze grafische functie ook nog te activeren, maar zonder resultaat. Ten tijde van de release van Elden Ring gaf ontwikkelaar From Software al aan dat ray tracing later zou worden toegevoegd en het feit dat vermeldingen nu in de laatste update zijn opgedoken, zou erop kunnen wijzen dat de komst van de functie nabij is.

The latest update for Elden Ring adds menu strings related to ray tracing features. pic.twitter.com/LrCaqkzfsV — Lance McDonald (@manfightdragon) October 13, 2022

Looks like it falls-back to non-raytracing after a certain distance in wide open areas. pic.twitter.com/uuLC4PRBf2 — Lance McDonald (@manfightdragon) October 14, 2022

De vermelding van ray tracing was overigens niet het enige dat dataminers in de bestanden van update 1.07 aantroffen. Zowel Lance McDonald als dataminer Sekiro Dubi deelde via Twitter dat de patch ook verwijzingen naar maps bevat, die (nog) niet speelbaar zijn in de game. Mogelijk gaat het hier om maps die als downloadbare content worden toegevoegd aan Elden Ring. Enkele maanden terug berichtten we ook al over mogelijke aanwijzingen voor DLC voor Elden Ring, dus die stap is zeker niet ondenkbaar.