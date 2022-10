Na een lange tijd afwezig te zijn geweest in het gaming landschap, is de Silent Hill franchise terug van weggeweest. Tijdens de showcase van twee dagen geleden werd niet alleen de Silent Hill 2 Remake aangekondigd, maar ook Silent Hill: Townfall – die gek genoeg niet door Konami wordt uitgegeven -, het nieuwe Silent Hill f en het nog mysterieuze Silent Hill: Ascension. Heel veel games in de Silent Hill franchise dus, waar nu ook meer screenshots van zijn vrijgegeven.

De screenshots zijn afkomstig uit de Silent Hill 2 Remake trailer en zien er zeker niet verkeerd uit. Zo wordt de griezelige sfeer vrijwel direct neergezet en zien we ook een iconische ‘bad guy’ ten tonele verschijnen: Pyramid Head. Dit figuur is namelijk terug van weggeweest, maar dat mag geen verrassing zijn en hij is op één van de screenshots in volle glorie te zien. Hieronder kan je de eerste reeks screenshots bekijken.