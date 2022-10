Eind volgende week verschijnt Call of Duty: Modern Warfare 2, maar sinds enkele dagen kunnen degenen met een digitale pre-order al aan de slag met de singleplayer van de game. Dataminers zijn in de bestanden van het spel gedoken en hebben zodoende meer informatie weten op te graven over de content die de multiplayer zal bevatten.

Zo hebben onder andere Insider Gaming en leaker TheGhostOfHope achterhaald dat Call of Duty: Modern Warfare 2 vanaf de release vermoedelijk 16 maps bevat. Elf van deze maps zijn voor de reguliere 6v6 modi bestemd. De andere vijf zijn maps voor de grootschalige Ground War modus. Van alle 16 maps zijn de namen nu bekend geworden door de dataminers. Hieronder een overzicht.

6v6 maps Breenbergh Hotel

Museum

Mercado Las Almas

Taraq

Crown Raceway (voorheen bekend als Grand Prix)

Al Bagra Fortress

Zarqwa Hydroelectric

Santa Seña Border Crossing

Farm 18

Embassy

El Asilo Ground War maps Sa’id

Sariff Bay

Santa Seña

Zarqwa Hydroelectric

Al Bagra Fortress

Naast de maps hebben de dataminers ook ontdekt welke 6v6 modi vanaf de release aanwezig zijn in Call of Duty: Modern Warfare 2. Volgens TheGhostOfHope betreft het de volgende modi:

Team Deathmatch

Free for All

Domination

Search and Destroy

Headquarters

Prisoner Rescue

Hardpoint

Kill Confirmed

Control

Knockout

Infinity Ward heeft het precieze aanbod van maps en modi nog niet bekendgemaakt, dus neem de bovenstaande informatie vooralsnog met een korreltje zout. Het feit dat dit in de bestanden van de game is gevonden, is niet een 100% zekere garantie dat deze content ook daadwerkelijk vanaf dag 1 beschikbaar zal zijn, al is dat volgens de insiders wel het geval.