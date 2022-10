Met de release van de Call of Duty: Modern Warfare 2 singleplayer campagne vorige week is er vooral één level dat veel opzien baart: Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad is in de game verwerkt, waar je in beperkte mate de vrijheid krijgt om in rond te lopen.

Met name de details, de sfeer en de visuele kwaliteit is wat veel indruk heeft gemaakt. Over het weekend is de clip de wereld over gegaan en natuurlijk kan een directe vergelijking met Amsterdam in het echt niet achterblijven. Het primaire verschil? Het is in werkelijkheid iets drukker.

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk — juan (@juanbuis) October 21, 2022