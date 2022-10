Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion werd eerder dit jaar aangekondigd en zal nog dit najaar verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Op 13 december om precies te zijn en als je meer over de game te weten wilt komen, check dan zeker even onze preview.

In de tussentijd heeft Square Enix een reeks nieuwe screenshots van deze remaster gedeeld en daaruit blijkt al snel dat het meer is dan een remaster. De grafische kwaliteit is namelijk behoorlijk vooruit gegaan, zeker als je je realiseert dat het van oorsprong een game voor de PlayStation Portable was.

Geniet van de shots hieronder!