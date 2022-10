CD Projekt Red is al lange tijd bezig met een current-gen versie van het geliefde The Witcher 3 en kondigde recent ook aan dat de eerste The Witcher een remake zal krijgen. Dit is schitterend nieuws voor fans van de franchise, maar hoe zit het nu met The Witcher 3? Eén van de fans vroeg zich dat ook af en besloot om via Twitter om opheldering te vragen.

Zo werd gevraagd wanneer we meer zullen horen over de current-gen versie van The Witcher 3. Het antwoord dat de Poolse ontwikkelaar gaf was heel kort met het woord ‘soon’. Een specifieke datum krijgen we helaas nog niet, maar gezien de knipogende emoji achter het woord ‘soon’, kan het goed betekenen dat die aankondiging snel volgt. Net zoals meer informatie.