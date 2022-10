Het duurt nog iets meer dan een maand voordat The Callisto Protocol uitkomt. Om het wachten wat dragelijker te maken, kan je een documentaire van het spel bekijken, die in delen zal worden aangeboden. Het eerste deel is nu beschikbaar en kan je hieronder bekijken.

Dit deel focust zich op hoe horror in de game wordt gebruikt. Zo wordt onder andere gedeeld welke films als inspiratiebron gediend hebben. De ontwikkelaar laat ook weten dat zij geen concessies hebben gedaan om een zo eng en ‘goor’ mogelijke game te maken.

Dat zij daad bij woord voegen blijkt wel uit een nieuwsbericht van gisteren. Om de game in Japan te mogen uitgeven, moest Striking Distance de hoeveelheid in-game geweld terugschroeven. Aangezien de ontwikkelaar geen concessies wil doen qua horror, hebben zij besloten om The Callisto Protocol dan maar niet uit te geven in Japan.