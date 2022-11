EA heeft een samenwerking aangekondigd met skatemerk Palace Skateboards. In het kader van deze samenwerking met het bekende merk zal Criterion Games een speciale Need for Speed: Unbound Palace Edition uitbrengen.

De speciale editie zal onder andere vier wagens, rij-effecten, stickers, een kledingpakket en nog meer customisatie opties bevatten. De diverse toevoegingen in deze editie zijn allemaal in de stijl van Palace Skateboards diverse designs. Benieuwd naar de toevoegingen? Dan kan je hieronder de trailer checken.