Eerder dit jaar wist insider Jeff Grubb te melden dat Star Wars Jedi: Survivor naar alle waarschijnlijkheid in februari of maart 2023 zal verschijnen. Dit lijkt nu steeds waarschijnlijker, gezien Electronic Arts vóór aanstaande april nog één grote titel wil uitbrengen, zo blijkt uit een financieel rapport van de uitgever.

Als Star Wars Jedi: Survivor in maart verschijnt, is dat gat mooi opgevuld, wat ook de meest geschikte kandidaat lijkt onder de aangekondigde titels die nog geen releasedatum heeft. Zo weten we in ieder geval dat hier niet gedoeld wordt op titels als Dead Space Remake of EA Sports PGA Tour, want die games zijn wel al voorzien van een releasedatum.

Toch moeten we dit bericht alsnog met een korreltje zout nemen, gezien EA niet in detail treedt om welke game het gaat. Hoewel Jeff Grubb weliswaar vaak gelijk heeft, moeten we zijn opmerkingen voor nu tot speculatie bestempelen. Hopelijk krijgen we binnenkort de bevestiging.