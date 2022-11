Ratchet & Clank vieren dat ze 20 jaar oud zijn en daarom kondigde Sony al aan dat ze binnenkort nog wat oudere Ratchet & Clank-games aan PlayStation Plus Premium zullen toevoegen. Daarnaast is er ook wat extra content voor Ratchet & Clank: Rift Apart beschikbaar, dit als gratis download in de vorm van het 20th Anniversary Armor Pack.

Dit pakket bevat vijf stukken armor geïnspireerd door de verschillende games die in de franchise uit zijn gekomen. Om precies te zijn mag je het volgende verwachten:

Commando Armor – Ratchet & Clank: Going Commando

Holoflux Armor – Ratchet & Clank Future: A Crack in Time

Quest Armor – Ratchet & Clank Future: Quest for Booty

Marauder Armor – Ratchet: Deadlocked

Clank armor to celebrate the greatest of pals

De content is niet iets wat je uit de PlayStation Store moet plukken, want Insomniac Games heeft update 1.004 uitgerold die deze cosmetische extra’s automatisch aan de game zal toevoegen.