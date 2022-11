Volgende maand verschijnt Marvel’s Midnight Suns en de laatste tijd hebben we al heel wat video’s te zien gekregen waarin de verschillende helden van de game aan ons worden getoond. Enkele dagen geleden werd zo nog Ghost Rider aan ons voorgesteld in een ‘hero spotlight’ video en nu krijgen we van dat personage ook concrete gameplay te zien.

Ghost Rider – echte naam Robbie Reyes – heeft verschillende vaardigheden die veel schade aanrichten aan vijanden, maar dit ten koste van zijn eigen levensbalk. Je zet dus best even een healer in zijn bijzijn als je optimaal gebruik wilt maken van zijn skills. Bekijk de nieuwste video onderaan dit bericht en kom meer te weten over wat je zoal van Ghost Rider mag verwachten.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 2 december.