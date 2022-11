Death Stranding zaaide behoorlijk wat verdeeldheid onder spelers: de één kon er geen genoeg van krijgen en de ander bestempelde Kojima’s laatste project als een mislukking. Desalniettemin is het Kojima en consorten gelukt om miljoenen spelers te bereiken en onlangs mocht de Japanse ontwikkelaar een klein feestje vieren.

Sinds de release hebben namelijk meer dan 10 miljoen gamers de titel gespeeld en op de derde verjaardag van Death Stranding onthulde Kojima Productions deze prachtige mijlpaal. Er zijn dus sinds 2019 meer dan 10 miljoen ‘porters’ aangehaakt, verspreid over de verschillende edities en platforms waarop je Death Stranding kunt spelen. Dit betekent niet dat de game ook daadwerkelijk 10 miljoen keer is verkocht, want ook spelers die Death Stranding via PlayStation Plus of PC Game Pass hebben gespeeld, zijn in dit totaal meegenomen.