Call of Duty: Modern Warfare 2 is nu bijna twee weken verkrijgbaar en tot op heden moeten we het met de single- en multiplayer doen. Het is aftellen tot 16 november, want dan gaat het eerste seizoen in de game van start en dat markeert ook de release van Call of Duty: Warzone 2.0. In aanloop naar de genoemde datum, heeft Infinity Ward nu een hoop details bekendgemaakt.

De multiplayer zal in het eerste seizoen gelijk voorzien worden van de nodige extra content en dat komt kortweg op het volgende neer:

Twee nieuwe multiplayer maps: Shoot House (launch) en Shipment (mid-season)

Vier nieuwe wapens

Nieuw Battle Pass systeem

Modern Warfare World Cup evenement

Drie nieuwe Operators

Eén nieuwe Special Ops missie: High Ground

De eerste raid: Episode 1

Persistent Prestige

Buiten de bovengenoemde punten, waarvan sommige ook toepasbaar zijn op Call of Duty: Warzone 2.0, zal Infinity Ward ook Combat Records toevoegen. Dit is een optie die nu nog door velen gemist wordt, gezien dat de statistieken van je gespeelde potjes weergeeft. Ook zal binnenkort de hardcore playlist worden toegevoegd onder de noemer Tier 1.

De pre-load van Call of Duty: Warzone 2.0 is vanaf 14 november 19:00 uur beschikbaar. De game en het nieuwe seizoen gaan officieel op 16 november om 19:00 uur live. Je hebt dus 48 uur de tijd om alles alvast te downloaden.

Verder zal Call of Duty: Warzone 2.0 lanceren met de langverwachte DMZ modus. Dit is te spelen in duo’s, trio’s en quads, waarbij je met je team verschillende missies moet voltooien die ondersteuning krijgen van een verhaal. Dit in navolging van de singleplayer campagne.

Meer details over de DMZ en Call of Duty: Warzone 2.0 kan je hier vinden.